spanyol

A spanyol színésznő, Clara Galle melleit az apró bikinik, topok alig takarják el a szemünk elől – öröm nézni a képeit

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Tiszta arcvonásai, világos tekintete és természetes kisugárzása első pillantásra megragadja a figyelmet. Clara Galle bájos személyiségében van valami könnyed és veszélyesen vonzó egyszerre – az a típus, aki nem harsány, mégis nagyon is dögös.
spanyolérzékimodellszínésznő

Clara Galle spanyol színésznő és modell, aki fiatal kora ellenére gyorsan a figyelem középpontjába került. Filmszerepei és divatfotói révén a kamera egyik kedvenc arcává vált.

Clara Galle, színésznő
Clara Galle, színésznő
Fotó: Oscar Manuel Sanchez

Clara Galle fotóin nem túljátszott a csábítás: elég egy pillantás, egy mozdulat, és máris működik a feszültség. 

