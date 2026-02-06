Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Olvasta?

Fordulat az ukrán korrupciós botrányban: meglépett Zelenszkij bukott tanácsadója

modell

A bombázó influenszer nagyon szereti mutogatni a melleit – dögös képek

35 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Természetes, mégis ikonikus szépség: bohém eleganciája, huncut mosolya és napfényben fürdőző kisugárzása egyszerre friss és nosztalgikus. Devon Lee Carlson laza stílusa nem hivalkodó, mégis szexi – mint egy spontán pillanat, amit nem lehet nem újra nézni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
modellamerikaiinfluenszer

Devon Lee Carlson amerikai influenszer, modell és kreatív alkotó, aki a bohém stílus, a vintage hangulat és a modern életérzés ötvözetével vált ikonná. 

Devon Lee Carlson - Photo Call pour Le Défilé -Saint Laurent lors de la Fashion Week à Paris le 24 septembre 2024. © Olivier Borde /Bestimage “Photo call Saint Laurent Show during Fashion Week in Paris on September 24, 2024
Devon Lee Carlson, modell, influenszer
Fotó: Olivier Borde

Ez a galéria nem csupán fotók sorozata, hanem  Devon Lee Carlson vizuális naplója. A bohém minták, lágy textúrák és természetes fények együttesen mesélnek arról, hogyan legyen valaki egyszerre magabiztos, játékos és megkapóan laza.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!