Dizájnkatasztrófa négy keréken: íme az autóipar legbizarrabb kreatúrái

Vannak autók, amiket vonalzóval rajzoltak, és vannak, amiket mintha egy lázas álom után, maradék alkatrészekből legóztak volna össze. Cikkünkben az autóipar azon vadhajtásait mutatjuk be, ahol a funkció fontosabb volt, mint a dizájn.

BMW Isetta – A hűtőszekrény és a vadászgép násza

A második világháború után a BMW a szakadék szélén táncolt: gyárai romokban hevertek, a szövetségesek pedig megtiltották a repülőgép-motorok gyártását. A mentőöv végül egy olasz hűtőszekrénygyártótól, az Isótól érkezett licenc formájában.

Repülőgép-örökség: az Isetta jellegzetes plexi „buborék-tetője” és az íves ablakok technológiája egyenes ágon a háborús vadászgépek pilótafülkéjéből származott

Fotó: AFP

Az Isetta egy igazi technológiai öszvér: jellegzetes plexi „buborék-tetője” egyenes ágon a háborús vadászgépek pilótafülkéjéből származott, a lemezek alatt pedig a BMW R25-ös motorkerékpárjának egyhengeres blokkja dobolt. A legbizarrabb részlet mégis a beszállás: mivel a licencadó eredetileg frizsidereket gyártott, az autó frontoldali ajtaja kísértetiesen emlékeztet egy korabeli hűtőre.

Tudta? Ez a guruló pilótafülke mentette meg a BMW-t a csődtől a nyersanyaghiányos '50-es években. A popkultúra is felfedezte magának: a Depeche Mode Never Let Me Down Again című klipjében is egy ilyen pici járműben feszít Dave Gahan.