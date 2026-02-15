Dizájnkatasztrófa négy keréken: íme az autóipar legbizarrabb kreatúrái

Vannak autók, amiket vonalzóval rajzoltak, és vannak, amiket mintha egy lázas álom után, maradék alkatrészekből legóztak volna össze. Cikkünkben az autóipar azon vadhajtásait mutatjuk be, ahol a funkció fontosabb volt, mint a dizájn.
BMW Isetta – A hűtőszekrény és a vadászgép násza
A második világháború után a BMW a szakadék szélén táncolt: gyárai romokban hevertek, a szövetségesek pedig megtiltották a repülőgép-motorok gyártását. A mentőöv végül egy olasz hűtőszekrénygyártótól, az Isótól érkezett licenc formájában.
Az Isetta egy igazi technológiai öszvér: jellegzetes plexi „buborék-tetője” egyenes ágon a háborús vadászgépek pilótafülkéjéből származott, a lemezek alatt pedig a BMW R25-ös motorkerékpárjának egyhengeres blokkja dobolt. A legbizarrabb részlet mégis a beszállás: mivel a licencadó eredetileg frizsidereket gyártott, az autó frontoldali ajtaja kísértetiesen emlékeztet egy korabeli hűtőre.
Tudta? Ez a guruló pilótafülke mentette meg a BMW-t a csődtől a nyersanyaghiányos '50-es években. A popkultúra is felfedezte magának: a Depeche Mode Never Let Me Down Again című klipjében is egy ilyen pici járműben feszít Dave Gahan.
Fiat Multipla – a kategória abszolút királya
Ha létezik autó, aminek a neve összeforrt a vizuális sokkal, az az első generációs Multipla. A tervezők a „buborék-effektusra” esküdtek: a hatalmas beltér érdekében egy pufók felső részt tettek az alvázra, amit egy megmagyarázhatatlan, lépcsős törésvonal választ el a motorháztetőtől.
Bár a két emeletre osztott fényszórók miatt sokan torzszülöttnek tartják, a különös forma mögött zseniális praktikum rejlik: ez volt az egyetlen kompakt autó, amely a 3+3-as üléselrendezésnek köszönhetően hat embert tudott kényelmesen szállítani. A Fiat feláldozta a szépséget a funkció oltárán, és ezzel megalkotta az internetes mémek örökös koronázatlan királyát.
Háromkerekű különcök: a Bond Bug és a Reliant Robin
A brit autóipar is kitermelt néhány bizarr szerzetet. Itt van például a narancssárga ékként hasító Bond Bug. Kevesen tudják, de ez az autó adta az alapot George Lucas-éknak: a Star Wars Landspeederének (Luke Skywalker homoksiklójának) konkrétan egy Bond Bug szolgált az alvázául.
Aztán ott a Reliant Robin, a világ legismertebb borulékony autója. Ha nem a Mr. Bean jelenetekből ismerős, ahol hősünk Minije rendszeresen az árokba kényszeríti, akkor talán az Orbital Lush videoklipjéből, ahol egy bolhapiacon sétáló férfi feszít büszkén „Reliant Robin” feliratú pólóban.
Bár ezek a formák sokszor meghökkentőek, mégis van bennük valami megmagyarázhatatlan báj. Még ma is mindig megdobban a szívünk egy Isetta vagy egy hasonló furcsa jármű láttán.