Dizájnkatasztrófa négy keréken: íme az autóipar legbizarrabb kreatúrái

A legtöbb autógyártó a harmóniára, a dinamizmusra vagy a letisztult eleganciára törekszik, amikor új modellt dob a piacra. Azonban a tervezőasztalokról néha olyan gyártmányok kerülnek ki, amelyek láttán az ember legszívesebben behunyná a szemét. Legyen szó egy félresikerült kísérletről, a kényszer szülte furcsa arányokról vagy egyszerűen a jó ízlés teljes hiányáról, ezek a járgányok örökre beírták magukat az autóipar történelmébe. Galériánkban most a világ leggnómabb autóit mutatjuk be: azokat, amelyek mellett még egy Fiat Multipla is szépségdíjas modellnek tűnik.
autófiat multiplareliant robinbond bug

Vannak autók, amiket vonalzóval rajzoltak, és vannak, amiket mintha egy lázas álom után, maradék alkatrészekből legóztak volna össze. Cikkünkben az autóipar azon vadhajtásait mutatjuk be, ahol a funkció fontosabb volt, mint a dizájn.

BMW Isetta – A hűtőszekrény és a vadászgép násza

A második világháború után a BMW a szakadék szélén táncolt: gyárai romokban hevertek, a szövetségesek pedig megtiltották a repülőgép-motorok gyártását. A mentőöv végül egy olasz hűtőszekrénygyártótól, az Isótól érkezett licenc formájában.

A man waves Union flags from a BMW Isetta as he drives past Brexit supporters gathering in Parliament Square, in central London on January 31, 2020, the day that the UK formally leaves the European Union. Britain on January 31 ends almost half a century of integration with its closest neighbours and leaves the European Union, starting a new -- but still uncertain -- chapter in its long history. (Photo by Daniel LEAL / AFP)
Repülőgép-örökség: az Isetta jellegzetes plexi „buborék-tetője” és az íves ablakok technológiája egyenes ágon a háborús vadászgépek pilótafülkéjéből származott
Fotó: AFP

Az Isetta egy igazi technológiai öszvér: jellegzetes plexi „buborék-tetője” egyenes ágon a háborús vadászgépek pilótafülkéjéből származott, a lemezek alatt pedig a BMW R25-ös motorkerékpárjának egyhengeres blokkja dobolt. A legbizarrabb részlet mégis a beszállás: mivel a licencadó eredetileg frizsidereket gyártott, az autó frontoldali ajtaja kísértetiesen emlékeztet egy korabeli hűtőre.

Tudta? Ez a guruló pilótafülke mentette meg a BMW-t a csődtől a nyersanyaghiányos '50-es években. A popkultúra is felfedezte magának: a Depeche Mode Never Let Me Down Again című klipjében is egy ilyen pici járműben feszít Dave Gahan.

Reliant Robin: a hírhedt háromkerekű, amit a Top Gear tett halhatatlanná a borulékonyságával

 

Fiat Multipla – a kategória abszolút királya

Ha létezik autó, aminek a neve összeforrt a vizuális sokkal, az az első generációs Multipla. A tervezők a „buborék-effektusra” esküdtek: a hatalmas beltér érdekében egy pufók felső részt tettek az alvázra, amit egy megmagyarázhatatlan, lépcsős törésvonal választ el a motorháztetőtől.

Bár a két emeletre osztott fényszórók miatt sokan torzszülöttnek tartják, a különös forma mögött zseniális praktikum rejlik: ez volt az egyetlen kompakt autó, amely a 3+3-as üléselrendezésnek köszönhetően hat embert tudott kényelmesen szállítani. A Fiat feláldozta a szépséget a funkció oltárán, és ezzel megalkotta az internetes mémek örökös koronázatlan királyát.

Háromkerekű különcök: a Bond Bug és a Reliant Robin

A brit autóipar is kitermelt néhány bizarr szerzetet. Itt van például a narancssárga ékként hasító Bond Bug. Kevesen tudják, de ez az autó adta az alapot George Lucas-éknak: a Star Wars Landspeederének (Luke Skywalker homoksiklójának) konkrétan egy Bond Bug szolgált az alvázául.

Aztán ott a Reliant Robin, a világ legismertebb borulékony autója. Ha nem a Mr. Bean jelenetekből ismerős, ahol hősünk Minije rendszeresen az árokba kényszeríti, akkor talán az Orbital Lush videoklipjéből, ahol egy bolhapiacon sétáló férfi feszít büszkén „Reliant Robin” feliratú pólóban.

Bár ezek a formák sokszor meghökkentőek, mégis van bennük valami megmagyarázhatatlan báj. Még ma is mindig megdobban a szívünk egy Isetta vagy egy hasonló furcsa jármű láttán.

 

