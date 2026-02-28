Emma Chamberlain, a youtuber divatikon falatnyi, melltartónak sem nevezhető textilben kelleti magát – durván szexi galéria

Emma Chamberlain egy szexi amerikai tartalomkészítő, médiaszemélyiség és vállalkozó, aki a YouTube-on indult, majd a divat- és popkultúra meghatározó alakjává vált.

Emma Chamberlain, influenszer

Fotó: Billy Bennight

Emma Chamberlain egyedi, önreflexív stílusa és természetes kommunikációja révén fiatalok millióihoz jut el, miközben saját márkát és sikeres podcastet is épített.