Emma Chamberlain, a youtuber divatikon falatnyi, melltartónak sem nevezhető textilben kelleti magát – durván szexi galéria

Vonzereje a laza magabiztosságban rejlik. Karcsú alakja, hosszú lábai és minimalista, mégis merész divatválasztásai a fotókon különösen feltűnőek és vágykeltőek.
Emma Chamberlain egy szexi amerikai tartalomkészítő, médiaszemélyiség és vállalkozó, aki a YouTube-on indult, majd a divat- és popkultúra meghatározó alakjává vált.
Emma Chamberlain egyedi, önreflexív stílusa és természetes kommunikációja révén fiatalok millióihoz jut el, miközben saját márkát és sikeres podcastet is épített.
