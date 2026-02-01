Hírlevél
Mint egy pohár finom, lassan kortyolt bor – Emma Roberts dekoltázsa mindenkit elvarázsol

Finom, törékeny alkatával és klasszikusan nőies arcvonásaival az elegancia kortárs megtestesítője.Emma Roberts stílusa egyszerre lágy és határozott, tökéletesen keveri a hollywoodi bájt a modern sikkkel – mindig ízléses, mégis emlékezetesen csábító.
Emma Roberts amerikai színésznő és producer, akit a Scream filmes széria, a American Horror Story és több vígjáték hozott közel a közönséghez.

Emma Roberts
Emma Roberts, színésznő
Fotó: Jeffrey Mayer

Emma Roberts galériája nem csak egy sor szép kép – ez egy stílusutazás. Az elegáns, mégis merész szettek együttese azt meséli el, hogyan lehet valaki klasszikus szépség és kortárs ikon egyszerre.

