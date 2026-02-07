A hét ledögösebb csaja az Origo olvasóinak kattintásai alapján Emma Roberts lett a varázslatos dekoltázsával – galéria

Finom, törékeny alkatával és klasszikusan nőies arcvonásaival az elegancia kortárs megtestesítője. Emma Roberts stílusa egyszerre lágy és határozott, tökéletesen keveri a hollywoodi bájt a modern sikkel – mindig ízléses, mégis emlékezetesen csábító.
Emma Roberts amerikai színésznő és producer, akit a Scream filmes széria, a American Horror Story és több vígjáték hozott közel a közönséghez.
Emma Roberts galériája nem csak egy sor szép kép – ez egy stílusutazás. Az elegáns, mégis merész szettek együttese azt meséli el, hogyan lehet valaki klasszikus szépség és kortárs ikon egyszerre.
