Ester Expósito őrjítő pózokba vágja magát, ráadásul alig van rajta ruha – ultra szexi fotók

Ester Expósito spanyol színésznő és modell, aki nemzetközi ismertségre sorozatszerepeivel tett szert, majd gyorsan a vörös szőnyeg és a divatvilág állandó szereplőjévé vált. Legismertebb szerepe Carla Rosón Caleruega megformálása a a Netflix Élite című tinisorozatában.

Ester Expósito, színésznő

Fotó: Antonio Guti�Rrez

Ester Expósito megjelenése erős, tudatos és magabiztos – pontosan tudja, hogyan irányítsa a figyelmet.