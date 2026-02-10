Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: a világ nagyhatalmai Budapestre látogatnak

Bűnügy

Megvan a fegyver: ezzel lőttek a magyar polgármesterre

modell

Ester Expósito őrjítő pózokba vágja magát, ráadásul alig van rajta ruha – ultra szexi fotók

4 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Karakteres arca, telt ajkai és mély tekintete azonnal uralja a képet, miközben formás alakját gyakran hangsúlyozza merész kivágásokkal és testhez simuló darabokkal. Ester Expósito szépsége egyszerre érzéki és provokatív.
Link másolása
Vágólapra másolva!
modellspanyolszínésznőnetflix

Ester Expósito spanyol színésznő és modell, aki nemzetközi ismertségre sorozatszerepeivel tett szert, majd gyorsan a vörös szőnyeg és a divatvilág állandó szereplőjévé vált. Legismertebb szerepe Carla Rosón Caleruega megformálása a a Netflix Élite című tinisorozatában. 

Ester Expósito
Ester Expósito, színésznő
Fotó: Antonio Guti�Rrez

Ester Expósito megjelenése erős, tudatos és magabiztos – pontosan tudja, hogyan irányítsa a figyelmet.

1 2 3
... 10
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!