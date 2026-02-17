Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Fontos

Lesz Békemenet! Már a pontos dátum is megvan

amerikai

Ő a hab a tortán – Grace Van Patten amerikai színésznő dögös képei egy helyen

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lágy vonásai, világos tekintete és természetes bája azonnal megragadja a figyelmet, karcsú alakját pedig elegáns, gyakran alakját hangsúlyozó ruhák emelik ki. Grace Van Patten kisugárzása nem hivalkodó, mégis dögösen vonzó, amitől minden fotón különleges, meleg és emlékezetes hangulatot teremt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
amerikaisorozatokfilmszínésznő

Grace Van Patten amerikai színésznő, aki filmekben és sorozatokban nyújtott alakításaival hívta fel magára a figyelmet.

Grace Van Patten attends a special screening of Dune at the Odeon Leicester Square in London. Picture date: Monday October 18, 2021. October 18, 2021
Grace Van Patten, színésznő
Fotó: Ian West

Grace Van Patten legforróbb pillanatai - látványos fotók.

1 2 3
... 13
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!