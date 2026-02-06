Gyertyafény a rock and roll magyar királyáért

Gyertyák fényei vibráltak ma este a Hősök terén: Fenyő Miklós emléke előtt tisztelegtek mindazok, akik szerették és tisztelték a magyar rock and roll legendás alakját.
Ma este rajongók és barátok sokasága gyűlt össze a Hősök terén, hogy gyertyagyújtással emlékezzenek Fenyő Miklósra, a magyar rock and roll legendájára, a Hungária együttes frontemberére.
Fenyő Miklós 78 évesen, 2026. január 31-én hunyt el.
Galéria: Gyertyagyújtás Fenyő Miklós emlékére
Rajongók és barátok sokasága egy-egy szál gyertyával emlékezik a magyar rock and roll legendás alakjára
