Rendkívüli

gyertyagyújtás

Gyertyafény a rock and roll magyar királyáért

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Gyertyák fényei vibráltak ma este a Hősök terén: Fenyő Miklós emléke előtt tisztelegtek mindazok, akik szerették és tisztelték a magyar rock and roll legendás alakját.
gyertyagyújtásmegemlékezésFenyő Miklós

Ma este rajongók és barátok sokasága gyűlt össze a Hősök terén, hogy gyertyagyújtással emlékezzenek Fenyő Miklósra, a magyar rock and roll legendájára, a Hungária együttes frontemberére.

Fenyő Miklós 78 évesen, 2026. január 31-én hunyt el.

Gyertyagyújtás, Fenyő Miklós megemlékezés, FenyőMiklósmegemlékezés, Hősök tere
Galéria: Gyertyagyújtás Fenyő Miklós emlékére
Rajongók és barátok sokasága egy-egy szál gyertyával emlékezik a magyar rock and roll legendás alakjára

 

 

