Halle Bailey, az egykori Kis hableány dinnyenagyságú mellekkel hódít a szexi fotóin

Megjelenése a fotókon kifejezetten feltűnő: telt, nőies idomai és hangsúlyos keblei azonnal magukra vonják a tekintetet. Halle Bailey bódító pillantása és telt ajkai erős karaktert adnak az arcának, a kamera pedig láthatóan szereti azokat a beállításokat, amelyek kiemelik dús formáit és puha vonalait.

Halle Bailey amerikai énekesnő és színésznő, aki a Chloe x Halle duó tagjaként vált ismertté, majd A kis hableány élőszereplős filmváltozatának főszerepével világszerte reflektorfénybe került. Halle Bailey, színésznő

Fotó: Javier Rojas Halle Bailey képein van egyfajta meleg, érzéki hangulat, amit a lassú pózok és a természetes testtartás csak még inkább felerősítenek. View this post on Instagram A post shared by Halle Bailey (@hallebailey)

