Időutazás a föld alatt, így nézett ki a budapesti metró régen

A budapesti metró ma a főváros egyik legfontosabb ütőere. Nap mint nap százezrek használják, sietnek a mozgólépcsőkön, várják a szerelvényeket. De vajon emlékszünk még arra, milyen volt mindez régen?

Az archív fotók valódi időutazásra hívnak; egy olyan Budapestet mutatnak meg, amelynek föld alatti terei mára szinte teljesen eltűntek. Jellegzetes bejáratok, letisztult peronok, egységes arculat; mindez egy korszak, amikor a metró maga volt a jövő.

A budapesti metró megjelenése új perspektívát adott a munkába járó tömegeknek. Gyorsabb, kényelmesebb és kiszámíthatóbb lett a közlekedés, miközben a felszíni forgalom terheit is jelentősen csökkentette.

Batthyány tér, aluljáró a metróállomás bejárata előtt, 1973

Fotó: Fortepan / FŐFOTÓ

A régi képeken jól látszik, hogy a peronok tágasak, világosak voltak, a burkolatok egységesek, a táblák egyszerűek és könnyen értelmezhetők. A mozgólépcsők nemcsak közlekedési eszközök voltak, hanem a modern városi élet szimbólumai is.

Sok állomás azóta teljesen átalakult, másoknál csak apró részletek maradtak meg a múltból. A régi fotók azonban megőrizték azt a korszakot, amikor a metró nemcsak közlekedési eszköz volt, hanem a fejlődés ígérete is.

Ön felismeri, hol készültek ezek a képek?