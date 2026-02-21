Hírlevél
mardi gras

Igazi őrület New Orleans utcáin – Észak-Amerika legnagyobb karneválja – galéria

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Több mint egymillió látogató, látványos felvonulások és a jellegzetes lila–zöld–arany színek kavalkádja: a 2026-os Mardi Gras ismét bebizonyította, hogy New Orleans a világ egyik karneváli fővárosa. Képgalériánk a farsangi időszak legemlékezetesebb pillanatait mutatja be a maszkos mulatozóktól a monumentális díszkocsikig.
mardi grashagyománynew orleanslouisiana

A Mardi Gras – francia jelentése „kövér kedd” (húshagyókedd) – a nagyböjt előtti utolsó nap ünnepe, amelyet a katolikus hagyományokhoz kapcsolódva világszerte számos országban megtartanak. Az Egyesült Államokban a legismertebb és legnagyobb szabású rendezvénysorozatnak New Orleans ad otthont, ahol a karneváli szezon hivatalosan január 6-án, Vízkereszt napján kezdődik, és egészen húshagyókeddig tart.

NEW ORLEANS, LOUISIANA - FEBRUARY 14: Dames de Perlage Marching Krewe participate in the Krewe of Tucks parade during Mardi Gras 2026 on February 14, 2026 in New Orleans, Louisiana. (Photo by Erika Goldring/Getty Images)
Résztvevők a 2026-os Mardi Gras karneválon
Fotó: Erika Goldring/Getty Images

A fesztivál gyökerei a 18. század elejére nyúlnak vissza: a francia telepesek már az 1700-as években meghonosították a farsangi ünneplést Louisiana területén. 

A szervezett, felvonulásokkal kísért Mardi Gras-hagyományok a 19. század közepén erősödtek meg, amikor megalakultak az első úgynevezett „krewék” – azok a zárt társaságok, amelyek ma is a parádék és bálok fő szervezői.

A Mardi Gras célja eredetileg az volt, hogy a nagyböjt előtti időszakban bőséges lakomával és vidám ünnepléssel búcsúztassák a telet. Mára azonban sokkal több ennél: a város kulturális identitásának egyik alappillére, amely ötvözi a francia, spanyol, afrikai és karibi hagyományokat. A lila az igazságot, a zöld a hitet, az arany pedig a hatalmat jelképezi – ezek a színek uralják ilyenkor az utcákat, az erkélyeket és a jelmezeket.

Galéria: A Mardi Gras varázsa New Orleans utcáin
1/23
Noah Wyle színész (k) a nemzeti himnuszt énekli a 2026-os Mardi Gras karnevál nyitóünnepségén

A karneváli időszak csúcspontját a húshagyókeddi felvonulások jelentik. A díszesen feldíszített kocsikról gyöngysorokat, apró ajándékokat („throws”) dobálnak a nézők közé, miközben rezesbandák és táncosok vonulnak végig a belváros ikonikus negyedein. A Francia Negyed és a St. Charles Avenue különösen népszerű helyszínek, ahol már a kora reggeli órákban tömegek gyűlnek össze.

Az érdeklődés évről évre hatalmas: a Mardi Gras időszakában általában több mint egymillió látogató érkezik a városba, ami komoly gazdasági fellendülést is jelent a régiónak. Szállodák, éttermek és zenés klubok telnek meg, a turizmusból származó bevételek pedig milliárdos nagyságrendűek dollárban számolva.

 

