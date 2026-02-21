Igazi őrület New Orleans utcáin – Észak-Amerika legnagyobb karneválja – galéria

A Mardi Gras – francia jelentése „kövér kedd” (húshagyókedd) – a nagyböjt előtti utolsó nap ünnepe, amelyet a katolikus hagyományokhoz kapcsolódva világszerte számos országban megtartanak. Az Egyesült Államokban a legismertebb és legnagyobb szabású rendezvénysorozatnak New Orleans ad otthont, ahol a karneváli szezon hivatalosan január 6-án, Vízkereszt napján kezdődik, és egészen húshagyókeddig tart.

Résztvevők a 2026-os Mardi Gras karneválon

Fotó: Erika Goldring/Getty Images

A fesztivál gyökerei a 18. század elejére nyúlnak vissza: a francia telepesek már az 1700-as években meghonosították a farsangi ünneplést Louisiana területén.

A szervezett, felvonulásokkal kísért Mardi Gras-hagyományok a 19. század közepén erősödtek meg, amikor megalakultak az első úgynevezett „krewék” – azok a zárt társaságok, amelyek ma is a parádék és bálok fő szervezői.

A Mardi Gras célja eredetileg az volt, hogy a nagyböjt előtti időszakban bőséges lakomával és vidám ünnepléssel búcsúztassák a telet. Mára azonban sokkal több ennél: a város kulturális identitásának egyik alappillére, amely ötvözi a francia, spanyol, afrikai és karibi hagyományokat. A lila az igazságot, a zöld a hitet, az arany pedig a hatalmat jelképezi – ezek a színek uralják ilyenkor az utcákat, az erkélyeket és a jelmezeket.