Jade Pettyjohn, amerikai színésznő szinte a képünkbe tolja dekoltázsát - keresetlenül merész fotók

Megjelenésében van valami határozottan figyelemfelkeltő: világos tekintete és karakteres arcvonásai azonnal életet visznek a képekbe. Jade Pettyjohn karcsú, nőies alakját szereti a kamera.
Jade Pettyjohn amerikai színésznő, aki a School of Rock sorozattal vált szélesebb körben ismertté. Később olyan produkciókban is szerepelt, mint a Little Fires Everywhere és a Destroyer, amelyekkel komolyabb, drámai szerepekben is bizonyított.
Jade Pettyjohn fotói azt az érzést keltik, hogy hihetetlenül közel engedi magához a kamerát - s így a nézőit, rajongóit is.
