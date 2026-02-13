Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken

Olvasta?

Ütős paródiával gúnyolta ki Magyar Pétert Dopeman

indiai

Tízmilliók követik az Instán – egzotikus fotókon az indiai divatdiktátor

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyszerre elegáns és fiatalos stílusa, valamint színészi háttere különösen népszerűvé teszi a Z generációs közönség körében. Jannat Zubair természetes báját és modern divatérzékét bizonyítják a fotói is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
indiaiDivatdiktátorinstagramszínésznő

Jannat Zubair egy indiai színésznő, influenszer és divatdiktátor, aki tévésorozatokon keresztül szerzett népszerűséget, mielőtt közösségi médiás jelenséggé vált. Instagram-oldalát több mint 47 millió rajongója követő követi, divatos ruhákkal, márkakampányokkal és sminkes oktatóanyagokkal. 

Jannat Zubair India-szerte vezető szépség- és divatmárkákkal működött együtt. Továbbra is Dél-Ázsia legkeresettebb női személyiségei közé tartozik.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!