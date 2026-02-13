Tízmilliók követik az Instán – egzotikus fotókon az indiai divatdiktátor

Egyszerre elegáns és fiatalos stílusa, valamint színészi háttere különösen népszerűvé teszi a Z generációs közönség körében. Jannat Zubair természetes báját és modern divatérzékét bizonyítják a fotói is.

Jannat Zubair egy indiai színésznő, influenszer és divatdiktátor, aki tévésorozatokon keresztül szerzett népszerűséget, mielőtt közösségi médiás jelenséggé vált. Instagram-oldalát több mint 47 millió rajongója követő követi, divatos ruhákkal, márkakampányokkal és sminkes oktatóanyagokkal. Jannat Zubair India-szerte vezető szépség- és divatmárkákkal működött együtt. Továbbra is Dél-Ázsia legkeresettebb női személyiségei közé tartozik. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jannat Zubair Rahmani (@jannatzubair29) által megosztott bejegyzés

