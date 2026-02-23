Őrjítő pillantás és merész stílus – Jayden Bartels dekoltázsa, izgató topjai kiverik a biztosítékot

Jayden Bartels színésznő, táncos és énekesnő, aki fiatalon vált ismertté televíziós és streaming-produkciókban. A Nickelodeon Side Hustle című sorozatában főszerepet játszott, emellett filmekben, zenés projektekben és online tartalmaival is építette karrierjét.

Fotó: Nina Prommer