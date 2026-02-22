A mexikói műsorvezető telt alakja és vadítóan hatalmas mellei garantálják számára a figyelmet - vérpezsdítő galéria

Jimena Sánchez mexikói televíziós műsorvezető és médiaszemélyiség, aki a Fox Sports México csatornán vált ismertté. Sportújságíróként és műsorvezetőként az NFL- és NBA-közvetítések kapcsán szerzett komoly rajongótábort, miközben közösségi médiás jelenléte is milliós követést hozott számára.

Jimena Sánchez nőiessége nem visszafogott, inkább hangsúlyos és vállalt – és pontosan ettől válik igazán bujává és ellenállhatatlanná a galériában.