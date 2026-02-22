Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szijjártó Péter újabb blokkolást jelentett be a zsaroló Ukrajna irányába

Fontos

Orbán Viktor bejelentette az ukránokkal szembeni ellenlépéseket

műsorvezető

A mexikói műsorvezető telt alakja és vadítóan hatalmas mellei garantálják számára a figyelmet - vérpezsdítő galéria

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megjelenése tudatosan felépített és rendkívül látványos. Homokóra-arányú alakját gyakran hangsúlyozzák testhez simuló ruhák, mélyebb dekoltázsok és sportosan szexi szettek, amelyek egyszerre elegánsak és figyelemfelkeltők. Jimena Sánchez erős tekintete és telt ajkai külön karaktert adnak a fotóinak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
műsorvezetőtelevíziósfox sports méxicomédiaszemélyiség

Jimena Sánchez mexikói televíziós műsorvezető és médiaszemélyiség, aki a Fox Sports México csatornán vált ismertté. Sportújságíróként és műsorvezetőként az NFL- és NBA-közvetítések kapcsán szerzett komoly rajongótábort, miközben közösségi médiás jelenléte is milliós követést hozott számára.

Jimena Sánchez nőiessége nem visszafogott, inkább hangsúlyos és vállalt – és pontosan ettől válik igazán bujává és ellenállhatatlanná a galériában.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!