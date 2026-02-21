Az orosz származású modell, Kate Li bikiniben és erotikus fehérneműben mutogatja csodás idomait – dögös képgaléria

Alakja szinte szoborszerű: hosszú, karcsú vonalai és arányos formái a legegyszerűbb pózban is látványosak. Kate Li mozdulataiban van egyfajta lágy nőiesség, amely a fotókon különösen jól érvényesül, tekintete pedig gyakran többet mond bármilyen póznál.

Kate Li orosz származású modell és influenszer, akit nemzetközi ügynökségek is képviselnek, és akinek képei rendszeresen szerepelnek divat- és lifestyle-oldalakon. New York, Los Angeles és Európa kifutói és kampányai után Kate Li most fotógalériában mutatja meg érzéki oldalát. View this post on Instagram A post shared by Kate Li (@kateli)

