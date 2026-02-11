Hírlevél
Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat – kiderült, kik ülhetnek rajta

karakter

Mintha egy festményről lépett volna le - Kathryn Newton szépsége egyszerre finom és lehengerlő. Mutatjuk a képeket

Karizmatikus jelenléte, kék szeme és kifejező mimikája minden karaktert élővé tesz. Kathryn Newton porcelánbőre, ragyogó kék szeme és természetes szőke haja mesebeli bájt sugároz.
Kathryn Newton amerikai színésznő, aki már gyerekként a képernyőn volt, és azóta felnőtt szerepekben is bizonyít.

Kathryn Newton, színésznő
Kathryn Newton, színésznő
Fotó: Nina Prommer

Kathryn Newton a városi utcai szettektől a kifinomult estélyi ruhákig minden fotón egy új világot mutat be, ahol a stílus, a karakter és a vizuális dinamika finoman összefonódik.

