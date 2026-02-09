A dögös szőke fitnesz-influenszer akár egy érett mangó – feszes, édes és ellenállhatatlan – mutatjuk a képeit!

Nem csupán fitt, hanem elképesztően nőies is: tónusos testén minden ív és vonal a kemény munka és a természetes báj tökéletes egyensúlyát mutatja. Katie Green magabiztos és ösztönös – olyan a kisugárzása, ami azonnal megragad.

Katie Green brit fitnesz‑influenszer, aki több tízezer követőt motivál az egészséges életmód, a testpozitív szemlélet felé. Energikus, motiváló és inspiráló jelenléte a wellness‑közösség meghatározó része. Ez nem egyszerű fitness‑album: Katie Green vizuális útmutatója a lendülethez, erőhöz és önmagad szeretetéhez. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Katie Green (@katiegreen.fit) által megosztott bejegyzés

