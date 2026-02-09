Hírlevél
Évek óta tartó kényszersorozások Ukrajnában: sokkoló felvételek járják be az internetet – galéria

Az ukrajnai háború elhúzódásával egyre több aggasztó beszámoló lát napvilágot a kényszersorozásokról. Már évek óta keringenek olyan videók a közösségi médiában, amelyeken hadköteles korú férfiakat az utcáról, munkahelyükről vagy akár tömegközlekedési eszközökről visznek el a hatóságok, hogy a frontra irányítsák őket.
A felvételeken gyakran látható, ahogy egyenruhás toborzók erőszakosan lépnek fel, miközben az érintettek tiltakoznak vagy menekülni próbálnak. Bár az ukrán vezetés szerint mindez a hadiállapotból fakadó törvényes eljárás, egyre többen kérdőjelezik meg a módszerek jogszerűségét és emberségességét.

A közösségi oldalakon terjedő videók komoly felháborodást váltanak ki, sokan úgy vélik, hogy a kijevi vezetés mindenáron pótolni akarja a fronton elszenvedett veszteségeket. Kritikusok szerint a kényszersorozások azt mutatják, hogy Ukrajna emberhiánnyal küzd, miközben a háború terhei egyre inkább a civil lakosságot sújtják.

Az ügy nemzetközi szinten is vitákat gerjeszt: emberi jogi szervezetek rendre arra figyelmeztetnek, hogy a sorozások során sérülhetnek az alapvető jogok. A háború folytatódik, a kérdés pedig továbbra is nyitott: meddig fokozható mindez következmények nélkül?

Galéria: Kényszersorozások Ukrajnában
A Harkivi Regionális Toborzóiroda (TCC) tagjai ellenőrzik egy civil személy okmányait, miközben a város egyik kulcsfontosságú helyszínén járőröznek, hogy megtalálják a harcképes korú férfiakat 2024-ben

 

