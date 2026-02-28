Vadabbnál vadabb cuccokban mutogatja bájait Kesha, a szexi énekesnő - dögös képgaléria

Az énekesnő megjelenése merész, vad és felszabadult. Kesha a fellépésein és fotóin gyakran hangsúlyozza formáit, dögös kisugárzását pedig a játékos magabiztosság teszi igazán feltűnővé. Sminkje, ruhái és pózai sokszor provokatívak, mégis van bennük egyfajta rock’n’roll-lazaság.

Kesha kaliforniai születésű énekes-dalszerző a 2000-es évek végén szerzett hírnevet fülbemászó elektro-pop dallamaival és party-girl személyiségével. Stílusában a provokatív pop, a rockos attitűd és a személyes hangvétel egyaránt megjelenik. Kesha, énekesnő

Fotó: RW Kesha A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kesha (@kesha) által megosztott bejegyzés

