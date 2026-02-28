Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

taxi

Konflistól a Zsiguliig, a magyar taxi 100 éve képekben

11 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyarországi taxis közlekedés története több mint 100 évre nyúlik vissza, amely a technikai fejlődéssel, a városi igényekkel együtt alakult át az elegáns bérkocsikból mára tömegek által használt mindennapi közlekedési eszközzé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
taxiközlekedésfotógalériaautózsiguli

Ahogy változott Magyarország, úgy alakult át a taxizás világa is, a poros utcákon döcögő lovaskocsiktól a krómozott lökhárítós Zsigulikon át a modern, digitális autócsodákig. 

Budapest, Thököly út - Stefánia út kereszteződés. Skoda 1102-es típusú taxi, 1950
Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr


A 20. század elején a városokban bérkocsik, fiákerek szállították az utasokat. Az első autók az 1910-es években jelentek meg, amelyek egyszerre sugároztak modernséget és luxust. A taxi ekkor még kiváltság volt, nem mindennapi közlekedési eszköz. A két világháború között a taxi a városi élet része lett, a drosztok állandó pontjai voltak Budapest belvárosának. A második világháború után a taxizás is átalakult, az államosítással létrejöttek a nagy vállalatok, köztük a legendás Főtaxi, amely évtizedeken át meghatározta a budapesti taxik arculatát.

taxi, közlekedés, Magyarország, taxiközlekedés,
Galéria: Régi idők taxi közlekedése Magyarországon
1/26
Nyugati tér, szemben a Szent István körút a Margit híd felé nézve, 1905

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!