Konflistól a Zsiguliig, a magyar taxi 100 éve képekben

A magyarországi taxis közlekedés története több mint 100 évre nyúlik vissza, amely a technikai fejlődéssel, a városi igényekkel együtt alakult át az elegáns bérkocsikból mára tömegek által használt mindennapi közlekedési eszközzé.
Ahogy változott Magyarország, úgy alakult át a taxizás világa is, a poros utcákon döcögő lovaskocsiktól a krómozott lökhárítós Zsigulikon át a modern, digitális autócsodákig.
A 20. század elején a városokban bérkocsik, fiákerek szállították az utasokat. Az első autók az 1910-es években jelentek meg, amelyek egyszerre sugároztak modernséget és luxust. A taxi ekkor még kiváltság volt, nem mindennapi közlekedési eszköz. A két világháború között a taxi a városi élet része lett, a drosztok állandó pontjai voltak Budapest belvárosának. A második világháború után a taxizás is átalakult, az államosítással létrejöttek a nagy vállalatok, köztük a legendás Főtaxi, amely évtizedeken át meghatározta a budapesti taxik arculatát.
Galéria: Régi idők taxi közlekedése Magyarországon
Nyugati tér, szemben a Szent István körút a Margit híd felé nézve, 1905
