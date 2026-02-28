Konflistól a Zsiguliig, a magyar taxi 100 éve képekben

Ahogy változott Magyarország, úgy alakult át a taxizás világa is, a poros utcákon döcögő lovaskocsiktól a krómozott lökhárítós Zsigulikon át a modern, digitális autócsodákig.

Budapest, Thököly út - Stefánia út kereszteződés. Skoda 1102-es típusú taxi, 1950

Fotó: Fortepan / Magyar Rendőr



A 20. század elején a városokban bérkocsik, fiákerek szállították az utasokat. Az első autók az 1910-es években jelentek meg, amelyek egyszerre sugároztak modernséget és luxust. A taxi ekkor még kiváltság volt, nem mindennapi közlekedési eszköz. A két világháború között a taxi a városi élet része lett, a drosztok állandó pontjai voltak Budapest belvárosának. A második világháború után a taxizás is átalakult, az államosítással létrejöttek a nagy vállalatok, köztük a legendás Főtaxi, amely évtizedeken át meghatározta a budapesti taxik arculatát.