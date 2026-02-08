Hírlevél
modell

Krysten parányi melltartókban babonázza meg a férfiakat

Nem az a klasszikus szépség – sokkal több annál. Krysten Ritter karakteres arcvonásai, porcelán bőre és jeges zöld tekintete olyan kontrasztot alkot, amit lehetetlen elfelejteni. Eleganciája kissé hűvös, mégis szenvedélyes – a nő, aki nem simul bele, hanem kilóg a sorból.
modellírószínésznő

Krysten Ritter, amerikai színésznő, író és modell, különleges tehetségével egyedülálló helyet vívott ki magának a szórakoztatóiparban. 

Krysten Ritter
Krysten Ritter, modell, színésznő, író
Fotó: Jeffrey Mayer

Krysten Ritter galériája nem csupán egy vizuális válogatás – ez egyfajta hangulatfilm. A képeken ott van a hollywoodi noir, a modern rock’n’roll és az éteri elegancia keveréke.

