A bombázó színésznő, Laura Vandervoort teste akár egy szobor, amelyet a fitneszteremben formáltak – vadító galéria

Laura Vandervoort kanadai színésznő, aki a Smallville sorozatban Kara Zor-El, vagyis Supergirl szerepével vált világszerte ismertté. Később a V – The Visitors és a Bitten című sorozatokban is főszerepet játszott, és több akció- és thrillerfilmben is feltűnt.

Laura Vandervoort, színésznő

Fotó: Edwards David

Mutatjuk Laura Vandervoort legforróbb fotóit: