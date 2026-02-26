Hírlevél
színésznő

A bombázó színésznő, Laura Vandervoort teste akár egy szobor, amelyet a fitneszteremben formáltak – vadító galéria

Megjelenése egyszerre sportos és kifejezetten nőies, ami a fotókon különösen látványosan érvényesül. Laura Vandervoort határozott arcvonásai, világos tekintete és atletikus, formás alakja erős vizuális jelenlétet ad neki.
színésznőkanadaismallvillesorozat

Laura Vandervoort kanadai színésznő, aki a Smallville sorozatban Kara Zor-El, vagyis Supergirl szerepével vált világszerte ismertté. Később a V – The Visitors és a Bitten című sorozatokban is főszerepet játszott, és több akció- és thrillerfilmben is feltűnt.

Laura Vandervoort, színésznő
Laura Vandervoort, színésznő
Fotó: Edwards David

Mutatjuk Laura Vandervoort legforróbb fotóit:

