Vadítóan dögös az ír énekes-színésznő - mutatjuk Leighton Meester legszexibb fotóit

Fotóin az elegancia és a határozott nőiesség különösen erős párost alkot. Nagy, kifejező szemei és karakteres vonásai azonnal megragadják a figyelmet. Leighton Meester pózaiban van egyfajta könnyed csábítás, amely nem túlzó, mégis erősen hat a nézőre.

Leighton Meester amerikai színésznő és énekesnő, aki a Gossip Girl című sorozat Blair Waldorfjaként vált világszerte ismertté. A szerep után filmekben, független produkciókban és zenei projektekben is dolgozott, miközben a divatvilág és a vörös szőnyeg rendszeres szereplője maradt. Leighton Meester, színésznő, énekesnő

Fotó: Jeffrey Mayer Leighton Meester a kamera előtt láthatóan élvezi a figyelmet, megjelenése pedig egyszerre kifinomult, érzéki és kifejezetten dögös. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Leighton Meester (@itsmeleighton) által megosztott bejegyzés

