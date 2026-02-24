Vadítóan dögös az ír énekes-színésznő - mutatjuk Leighton Meester legszexibb fotóit

Hírlevél
Fotóin az elegancia és a határozott nőiesség különösen erős párost alkot. Nagy, kifejező szemei és karakteres vonásai azonnal megragadják a figyelmet. Leighton Meester pózaiban van egyfajta könnyed csábítás, amely nem túlzó, mégis erősen hat a nézőre.
Leighton Meester amerikai színésznő és énekesnő, aki a Gossip Girl című sorozat Blair Waldorfjaként vált világszerte ismertté. A szerep után filmekben, független produkciókban és zenei projektekben is dolgozott, miközben a divatvilág és a vörös szőnyeg rendszeres szereplője maradt.

Leighton Meester
Leighton Meester, színésznő, énekesnő
Fotó: Jeffrey Mayer

Leighton Meester a kamera előtt láthatóan élvezi a figyelmet, megjelenése pedig egyszerre kifinomult, érzéki és kifejezetten dögös.

