Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Robert Fico szerint Ukrajna zsarolja Magyarországot

Sport

Szoboszlai Dominik hihetetlen ajándékot adott egy szurkolónőnek Valentin-napra – fotók

műsorvezető

Az műsorvezető modelleket megszégyenítő dekoltázzsal és végtelenül hosszú combokkal sokkolja a nézőit

35 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magas alakja, hosszú lábai és ragyogó mosolya azonnal magára vonzza a tekintetet. Lesya Nikityuk stílusa merész és nőies: testhez simuló ruhák, játékos dekoltázsok és magabiztos pózok hangsúlyozzák kisugárzását, amely egyszerre elegáns, dögös és lehengerlően magabiztos.
Link másolása
Vágólapra másolva!
műsorvezetőtelevíziósmédiaszemélyiségukrán

Lesya Nikityuk ukrán televíziós műsorvezető és médiaszemélyiség, aki energikus stílusával és közvetlen humorával vált ismertté. Karrierje során utazós és szórakoztató műsorokban tűnt fel, miközben markáns megjelenése és magabiztos fellépése a divatvilág figyelmét is felkeltette.

Ebben a galériában Lesya Nikityuk legdögösebb fotóit mutatjuk meg.
 

1 2 3
... 13
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!