A thaiföldi popikon, Lisa hiába öltözik angyalnak, dekoltázsával és hosszú combjaival a bűnre csábít – szexi fotók

Karcsú alakja, hosszú lábai és határozott fellépése a fotókon különösen látványos, miközben mosolyában és tekintetében mindig ott van egy könnyed, csábító hangulat. Lisa maga a megtestesült és ellenállhatatlan csábítás.

Lisa, polgári nevén Lalisa Manobal bangkoki születésű előadó, színésznő és színpadi személyiség, aki a nemzetközi popkultúrában vált ismertté. Zenei, táncos és divatvilágban elért sikerei mellett televíziós és filmes projektekben is feltűnt, szerepelt a "Fehér lótusz" című filmben. Így hódít Lisa a kamerák előtt – következzenek az exkluzív fotói! A bejegyzés megtekintése az Instagramon LISA (@lalalalisa_m) által megosztott bejegyzés

