Lizzy Greene csábító tekinteténél csak a durva dekoltázsa feltűnőbb – mutatjuk a dögös képeit

Lizzy Greene színésznő akkor vált híressé, amikor megkapta az egyetlen női négyes iker, Dawn szerepét a nagy sikerű „Nicky, Ricky, Dicky és Dawn” című komédiában. Sorozatszerepei mellett feltűnő megjelenése és magabiztos stílusa miatt a divat- és bulvársajtó figyelmét is egyre gyakrabban felkelti.

Lizzy Greene, színésznő

Fotó: Jeffrey Mayer