Lizzy Greene csábító tekinteténél csak a durva dekoltázsa feltűnőbb – mutatjuk a dögös képeit

Megjelenése egyszerre fiatalos, dögös és kifejezetten vonzó, amitől a kamerák előtt is különleges hangulatot teremt. Lizzy Greene szépsége friss és feltűnően nőies. Nagy, kifejező szemei és lágy arcvonásai könnyed, természetes bájt sugároznak.
Lizzy Greene színésznő akkor vált híressé, amikor megkapta az egyetlen női négyes iker, Dawn szerepét a nagy sikerű „Nicky, Ricky, Dicky és Dawn” című komédiában. Sorozatszerepei mellett feltűnő megjelenése és magabiztos stílusa miatt a divat- és bulvársajtó figyelmét is egyre gyakrabban felkelti.
Lizzy Greene fotóin van egyfajta laza, ösztönös vonzerő: nem erőlteti a csábítást, mégis működik.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!