Nem sokat takar, annál többet sejtet – a kanadai énekes-színésznő kebleit a legminimálisabb textil fedi a szexi fotóin

Maisy Stella kanadai színésznő és énekesnő, aki gyereksztárként lett ismert a Nashville című sorozatban, ahol Daphne Conrad szerepét játszotta éveken át. Nővérével, Lennon Stellával zenei duóként is sikert aratott, később pedig filmes főszerepekben, köztük a My Old Ass című produkcióban is bizonyította tehetségét.

Maisy Stella, zenész, színésznő

Fotó: Javier Rojas

Maisy Stella a kamera előtt könnyedén teremti meg azt a hangulatot, amely egyszerre játékos, szexi és figyelemfelkeltő.