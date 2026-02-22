Nem sokat takar, annál többet sejtet – a kanadai énekes-színésznő kebleit a legminimálisabb textil fedi a szexi fotóin

Hírlevél
Van benne valami könnyed, mégis feltűnően vonzó jelenlét, ami a fotókon különösen jól működik. Maisy Stella természetes mosolya azonnal életet visz a képekbe, miközben karcsú, nőies alakját gyakran hangsúlyozzák modern, merészebb szabások.
Maisy Stella kanadai színésznő és énekesnő, aki gyereksztárként lett ismert a Nashville című sorozatban, ahol Daphne Conrad szerepét játszotta éveken át. Nővérével, Lennon Stellával zenei duóként is sikert aratott, később pedig filmes főszerepekben, köztük a My Old Ass című produkcióban is bizonyította tehetségét.

Maisy Stella
Maisy Stella, zenész, színésznő
Fotó: Javier Rojas

Maisy Stella a kamera előtt könnyedén teremti meg azt a hangulatot, amely egyszerre játékos, szexi és figyelemfelkeltő.

