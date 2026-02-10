A Zombi-filmek női sztárja, Meg Donnelly ártatlan szemekkel mutogatja dekoltázsát – szexi galéria

Meg Donnelly amerikai színésznő, énekesnő és táncos, akit a Zombik-filmek Addison szerepéről, valamint a The Winchesters és American Housewife sorozatokból ismer a világ. Visszafogott bájjal és frissességgel tölt meg minden szerepet.

Meg Donnelly, színésznő

Fotó: Billy Bennight

Meg Donnelly nemcsak pózol, hanem él a képeken: finom mozdulatok, ragyogó mosoly, és egy olyan jelenlét, ami egyszerre lágy és magabiztos.