Mocsári szörnyek viadala – Vigyázat! Nagyon amerikai – galéria

A Naples melletti mocsaras pályán immár 78. alkalommal megrendezett verseny nemcsak motorsport, hanem élő folklór is: házilag épített, óriási kerekeken guruló járművek száguldanak derékig érő vízben és sárban, a nézők legnagyobb örömére.

78. alkalommal rendezték meg a floridai Naplesben a Swamp Buggy Races-t

Fotó: Scott Serio/Cal Sport Media/Northfoto

A Swamp Buggy Races gyökerei az 1940-es évekig nyúlnak vissza, amikor a helyiek ilyen innovatív módon jutottak el a mocsárvidék nehezen megközelíthető részeihez. Mára a technika sokat változott, de a lényeg ugyanaz maradt: minél gyorsabban, minél látványosabban átkelni az ingoványon. Fotógalériánk a verseny nyers energiáját, a gépek és emberek küzdelmét, valamint a floridai hangulatot tárja önök elé.

