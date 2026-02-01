Hírlevél
swamp buggy races

Mocsári szörnyek viadala – Vigyázat! Nagyon amerikai – galéria

9 perce
Olvasási idő: 2 perc
Sár, víz, benzingőz és hagyomány: idén 78. alkalommal rendezték meg a floridai Naplesben a Swamp Buggy Races-t, ahol a mocsárjáró monstrumok látványos küzdelme ismét különleges fotótémát kínált. Galériánk a verseny legemlékezetesebb pillanatait mutatja be.
swamp buggy racesmocsári szörnyek viadalfloridai

A Naples melletti mocsaras pályán immár 78. alkalommal megrendezett verseny nemcsak motorsport, hanem élő folklór is: házilag épített, óriási kerekeken guruló járművek száguldanak derékig érő vízben és sárban, a nézők legnagyobb örömére.

January 18, 2026, Naples, Fl, USA: The Swamp Buggy Races returned for its 78th season at the Florida Sports Park in Naples, Florida on January 18, 2026. Eddie Chesser repeated as champion driver, again, earning him a jump into the Mile of Mud with Swamp Buggy Queen Anna Ward and Cattle Drive Queen Jennifer Arriaga. The afternoon featured dozens of driver piloting everything from old school Jeeps to high-tech 8-cylinder pro-modified four-wheel drive buggies. Scott Serio/Eclipse Sportswire(Credit Image: © Scott Serio/Cal Sport Media)
78. alkalommal rendezték meg a floridai Naplesben a Swamp Buggy Races-t
Fotó: Scott Serio/Cal Sport Media/Northfoto

A Swamp Buggy Races gyökerei az 1940-es évekig nyúlnak vissza, amikor a helyiek ilyen innovatív módon jutottak el a mocsárvidék nehezen megközelíthető részeihez. Mára a technika sokat változott, de a lényeg ugyanaz maradt: minél gyorsabban, minél látványosabban átkelni az ingoványon. Fotógalériánk a verseny nyers energiáját, a gépek és emberek küzdelmét, valamint a floridai hangulatot tárja önök elé.

A képre kattintva nyílik a galéria:

Galéria: Mocsári szörnyek viadala – Vigyázat! Nagyon amerikai
1/19
Sár, víz, benzingőz és hagyomány: idén 78. alkalommal rendezték meg a floridai Naplesben a Swamp Buggy Races-t

 

 

