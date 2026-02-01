Mocsári szörnyek viadala – Vigyázat! Nagyon amerikai – galéria

Sár, víz, benzingőz és hagyomány: idén 78. alkalommal rendezték meg a floridai Naplesben a Swamp Buggy Races-t, ahol a mocsárjáró monstrumok látványos küzdelme ismét különleges fotótémát kínált. Galériánk a verseny legemlékezetesebb pillanatait mutatja be.
A Naples melletti mocsaras pályán immár 78. alkalommal megrendezett verseny nemcsak motorsport, hanem élő folklór is: házilag épített, óriási kerekeken guruló járművek száguldanak derékig érő vízben és sárban, a nézők legnagyobb örömére.
A Swamp Buggy Races gyökerei az 1940-es évekig nyúlnak vissza, amikor a helyiek ilyen innovatív módon jutottak el a mocsárvidék nehezen megközelíthető részeihez. Mára a technika sokat változott, de a lényeg ugyanaz maradt: minél gyorsabban, minél látványosabban átkelni az ingoványon. Fotógalériánk a verseny nyers energiáját, a gépek és emberek küzdelmét, valamint a floridai hangulatot tárja önök elé.
A képre kattintva nyílik a galéria:
Galéria: Mocsári szörnyek viadala – Vigyázat! Nagyon amerikai
1/19
Sár, víz, benzingőz és hagyomány: idén 78. alkalommal rendezték meg a floridai Naplesben a Swamp Buggy Races-t
