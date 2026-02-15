A mesés szépségű indiai influenszer európai módra ledobta a textilt, hogy megmutassa bájait

Az indiai Neetu Bisht, a közösségi médiában berobbant tartalomkészítő és média influenszer rövid videóival és látványos divattartalmaival szerzett hatalmas követőtábort. Kreatív outfitjei, trendkövető stílusa és lendületes videói révén gyorsan az online tér egyik meghatározó arcává vált, miközben életmód- és párkapcsolati tartalmaival is rendszeresen megszólítja rajongóit.

Neetu Bisht ragyogó outfitjei a fotókon – ezekért figyel rá milliós követőtábora.