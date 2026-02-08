Nicole Scherzinger formás idomait vétek lenne kihagyni – szexi galéria

A karcsú, atletikus alak, az erős arcvonások és a magabiztos tartás együtt teremtenek egy olyan nőiességet, amely egyszerre elegáns és lendületes. Nicole Scherzinger nem csak a színpadon ragyog — minden képben ott van az a finom, szenvedélyes kisugárzás, ami miatt generációk emlékeznek rá.

Nicole Scherzinger amerikai énekesnő, dalszerző, táncos és színésznő, aki a világhírnévhez a Pussycat Dolls lányegyüttes vezető énekesnőjeként jutott hozzá. Nicole Scherzinger

Fotó: Lev Radin / Northfoto Ez a galéria nem sima fotósorozat – ez egy energiabomba, amit Nicole Scherzinger sugároz. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger) által megosztott bejegyzés

