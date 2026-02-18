Paige Hurd az a nő, aki a buja tekintetével és a durván merész dekoltázsával az őrületbe kerget – mutatjuk a fotóit

Paige Hurd amerikai színésznő, aki gyerekszínészként tűnt fel, majd az Everybody Hates Chris című sorozatban vált szélesebb körben ismertté. Később több televíziós és filmes produkcióban szerepelt, a Power Book II: Ghost sorozatban pedig már felnőtt karakterként is komoly figyelmet kapott.

Paige Hurd, színésznő

Fotó: Erik Nielsen