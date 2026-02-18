Paige Hurd az a nő, aki a buja tekintetével és a durván merész dekoltázsával az őrületbe kerget – mutatjuk a fotóit

Hírlevél
Arcán ott a csábító félmosoly, tekintete sötét és hosszan kitartott, amitől a fotók szinte vibrálnak. Paige Hurd teste tökéletes, nőies és látványosan tónusos, fotóiról szinte ordít a buja csábítás.
Paige Hurd amerikai színésznő, aki gyerekszínészként tűnt fel, majd az Everybody Hates Chris című sorozatban vált szélesebb körben ismertté. Később több televíziós és filmes produkcióban szerepelt, a Power Book II: Ghost sorozatban pedig már felnőtt karakterként is komoly figyelmet kapott. 

Paige Hurd, színésznő
Fotó: Erik Nielsen

Paige Hurd modellként és közösségi médiás tartalmaival is jelen van.

