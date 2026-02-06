Hírlevél
Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

A saját fegyverünk okozhatja a vesztünket: az atomcsapás elpusztíthatatlanná teheti a gyilkos aszteroidákat

ukrán

Az ukrán szupermodell olyan, mint egy élő divatillusztráció – mutatjuk a képeit

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Klasszikus arcvonásai, karcsú, kifinomult alakja és erőteljes kifutói jelenléte a nemzetközi divatvilág ikonikus alakjává tette. Snejana Onopka minden fotóján látszik a profi modelliség és a természetes elegancia.
ukrángalériaszupermodell

Snejana Onopka ukrán szupermodell. A kifutó fényeitől a stúdió szelíd árnyékaiig minden fotóban tetten érhető az a fajta hűvös elegancia és klasszikus vonzerő, amitől Snejana nemcsak modell, hanem vizuális figura is.

Snejana Onopka, szupermodell
Snejana Onopka, szupermodell
Fotó: Domine-Wyters

Ez a galéria Snejana Onopka vizuális esszenciáját kapja el, ahol minden kép egy újabb momentum a stílusa és jelenléte sokszínűségéből.

