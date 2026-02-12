Stephanie vadító melleiért megőrül az internet – tűzforró fotók

Olyan, mintha egy divatillusztráció életre kelt volna. Stephanie Corneliussen hibátlan arányai, éteri szépsége és jeges tekintete azonnal megbabonáz. Elegáns, mégis érzékien provokatív kisugárzása minden pillantásban benne van – egyszerre jégkirálynő és végzet asszonya.

Stephanie Corneliussen dán modell és színésznő, akit nemzetközi kifutók és filmes szerepek tettek ismertté. 13 évesen fedezték fel, majd high fashion magazinokban és kampányokban szerepelt, később Mr. Robot Joanna Wellickjeként hódította el a tévénézők figyelmét. Stephanie Corneliussen, színésznő és modell

Fotó: Hahn Lionel Stephanie Corneliussen galériája – formás nőiesség, magabiztos kisugárzás és kifinomult jelenség minden képkockán. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Stephanie Corneliussen (@stephaniecorneliussen) által megosztott bejegyzés

