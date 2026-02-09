Suki Waterhouse nem vetkőzik – mégis úgy érezzük, hogy lassan elolvad rajta a ruha - dögös galéria

Suki Waterhouse brit modell, színésznő és indie pop énekesnő, akit 16 évesen fedeztek fel modellként. Nem csak divat‑ és filmes szerepekben tűnik fel, de zenei karrierjével is hódít, miközben egyedi, boho‑chic stílusa miatt közösségi médiában is ikonikus.

Fotó: Matt Crossick

Ez a galéria Suki Waterhouse többféle vizuális karakterét örökíti meg: a kifutótól a filmes vászonon át a színpadig.