Suki Waterhouse nem vetkőzik – mégis úgy érezzük, hogy lassan elolvad rajta a ruha - dögös galéria

A laza elegancia és modern bohém nőiesség megtestesítője. Suki Waterhouse karcsú alakja, finom vonásai és természetes kisugárzása minden fotón erőt és nőiességet sugároz, miközben a kamera minden rezdülését képes történetté formálni.
modellbriténekesnőszínésznő

Suki Waterhouse brit modell, színésznő és indie pop énekesnő, akit 16 évesen fedeztek fel modellként. Nem csak divat‑ és filmes szerepekben tűnik fel, de zenei karrierjével is hódít, miközben egyedi, boho‑chic stílusa miatt közösségi médiában is ikonikus.

Suki Waterhouse attending the Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit Gala 2025 in New York, USA. Picture date: Monday May 5, 2025.
Suki Waterhouse,  modell, színésznő, énekesnő
Fotó: Matt Crossick

Ez a galéria Suki Waterhouse többféle vizuális karakterét örökíti meg: a kifutótól a filmes vászonon át a színpadig.

 

