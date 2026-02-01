Hírlevél
amerikai

Az amerikai énekesnő, Tanner Adell cowboykalapban és push-up melltartóban egyaránt megőrjíti a férfiakat

Vadító alakja és magabiztos kisugárzása nemcsak a színpadon hódít – minden pillantása vizuális refrén, ami nem ereszt. Tanner Adell ragyogó szépsége maga a country-glam: selymes, aranyló bőre, telt ajkai és igéző tekintete egyszerre sugároznak erőt és érzékiséget.
Tanner Adell amerikai country énekes‑dalszerző, aki 2023‑ban kiadta debütalbumát, Buckle Bunny‑t. 
• Zenei stílusában a klasszikus country hagyományt ötvözi modern pop‑ és hip‑hop‑érzékenységgel.

Tanner Adell, énekesnő
 Tanner Adell , énekesnő
Fotó: Amy Price/imageSPACE

Tanner Adell képein tükröződik a country életérzés – sokszínű és karakteres –, miközben  egyedi stílusa a modern pop‑érzékenységgel keveredik. Ez a galéria pillanatképek sorozata egy olyan művészről, aki a múlt klasszikus értékei és a jövő lendülete között mozog.

