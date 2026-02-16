Tyra Banks tekintete hipnotikus, dekoltázsa pedig bődületes – sejtetni engedi csodás melleit – dögös galéria

Bársonyos bőre, hangsúlyos vonásai és ikonikus, hipnotikus tekintete szinte megbabonázza a nézőt. Formás alakját és nőies idomait Tyra Banks mindig tudatosan emeli ki, legyen szó merész kivágásokról vagy testhez simuló ruhákról.
Tyra Banks amerikai modell, televíziós személyiség és üzletasszony, aki a divatvilág egyik legismertebb arca, sőt egyik befolyásos alakja, olyan luxusdivatházak kifutóin is megfordult, mint a Chanel, az Oscar de la Renta és az Yves Saint Laurent.
Pályafutása során Tyra Banks folyamatosan feszegette a határokat és áttörte az üvegplafonokat, kitörölhetetlen nyomot hagyva a divat, a kifutók és a televízió világában.
