Tyra Banks tekintete hipnotikus, dekoltázsa pedig bődületes – sejtetni engedi csodás melleit – dögös galéria

Tyra Banks amerikai modell, televíziós személyiség és üzletasszony, aki a divatvilág egyik legismertebb arca, sőt egyik befolyásos alakja, olyan luxusdivatházak kifutóin is megfordult, mint a Chanel, az Oscar de la Renta és az Yves Saint Laurent.

Tyra Banks, modell

Fotó: imageSPACE