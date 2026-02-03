Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rutte megdöbbentő kijelentésén ámuldozik a világ – fordulat állhat be a háború ügyében?

spanyol

Úrsula Corberó, a Nagy pénzrablás gyönyörű sztárja imád vetkőzni – mutatjuk a szexi képeket

50 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szépsége karakteres és lehengerlő: sötét, élénken csillogó szemei és játékosan dús ajkai minden pillantásban vibrálnak. Úrsula Corberó rövid frizurája lázadó bájt ad megjelenésének, miközben karcsú alakja és magabiztos kiállása szinte tapintható erotikát sugároz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
spanyolnagy pénzrablásszínésznősorozat

Úrsula Corberó spanyol színésznő, aki Tokyo szerepével vált világhírűvé a Nagy pénzrablás című Netflix‑sorozatban. Több generáció kedvence, aki mára filmekben és sorozatokban is bizonyítja sokoldalúságát, karizmatikus jelenlétével és energikus alakításaival.

Úrsula Corberó au photocall du défilé Lacoste "Collection Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2025-2026" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 9 mars 2025 © Christophe Clovis / Bestimage Celebs (photocall) at Lacoste Fashion Show "Ready-to-Wear Collection Fall/Winter 2025-2026" during Paris Fashion Week, on march 9th 2025
Úrsula Corberó, színésznő
Fotó: Christophe Clovis / Bestimage / Northjfoto

Úrsula Corberó minden fotón történetet mesél. A képek nem csupán divat‑ vagy portréválogatás – bennük ott a karaktere, a temperamentuma és a tudatosság, ahogy a kamera felé fordul.

 

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!