Úrsula Corberó, a Nagy pénzrablás gyönyörű sztárja imád vetkőzni – mutatjuk a szexi képeket

Úrsula Corberó spanyol színésznő, aki Tokyo szerepével vált világhírűvé a Nagy pénzrablás című Netflix‑sorozatban. Több generáció kedvence, aki mára filmekben és sorozatokban is bizonyítja sokoldalúságát, karizmatikus jelenlétével és energikus alakításaival.

Úrsula Corberó, színésznő

Fotó: Christophe Clovis / Bestimage / Northjfoto

Úrsula Corberó minden fotón történetet mesél. A képek nem csupán divat‑ vagy portréválogatás – bennük ott a karaktere, a temperamentuma és a tudatosság, ahogy a kamera felé fordul.