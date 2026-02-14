Dzsungel Európa közepén: megmutatjuk a világ legnagyobb trópusi üvegházát – galéria

Az Edenya egy négyhektáros, egész évben szabályozott hőmérsékletű trópusi kert, amely üvegtető alatt ad otthont több mint 200 állatfajnak és közel 1800 növényfajnak. A látogatók dzsungelszerű környezetben fedezhetik fel az egzotikus élővilágot, miközben testközelből figyelhetik meg a különleges fajokat.

Edenya: a világ legnagyobb trópusi üvegháza

Fotó: Northfoto/Belga via ZUMA Press/Virginie Lefour

A fejlesztők célja az volt, hogy egy olyan mesterséges ökoszisztémát hozzanak létre, amely nemcsak látványos, hanem a természetes élőhelyekhez is a lehető legközelebb áll. A komplexum modern technológiával működik, amely biztosítja a megfelelő páratartalmat, hőmérsékletet és fényviszonyokat.

A Pairi Daiza fejlesztéseként megvalósult komplexumhoz számos szállás- és pihenési lehetőség kapcsolódik, így a látogatók nemcsak egy napra érkezhetnek, hanem akár többnapos tartózkodás során is elmerülhetnek a trópusi világ hangulatában.

Az Edenya várhatóan hamar Európa egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságává válik, és új szintre emeli az állatkertek és botanikus kertek világát.