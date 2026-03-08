Amy Childs, a brit modell brutális melleket villantott – mutatjuk a képeket

Amy Childs angol televíziós személyiség, modell, üzletasszony és divattervező. valóságshow-szerepléseivel vált ismertté az Egyesült Királyságban. A média világában karakteres, vállaltan nőies stílusával és üzleti vállalkozásaival is jelen van.

Amy Childs, modell

Fotó: KGC-158