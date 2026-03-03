A kínai szupermodell, Angelababy akár egy drága porcelánbaba, törékeny és elérhetetlennek tűnik – lenyűgöző képgaléria

Angelababy, Hongkongban élő modell, színésznő és énekesnő, aki a divatvilágból érkezve vált Ázsia egyik legismertebb képernyős sztárjává. Nagyszabású filmprodukciókban és televíziós műsorokban is szerepelt, miközben nemzetközi márkák arca lett.

Angelababy, színésznő, modell, énekesnő

Fotó: Yonhap News / Northfoto

Angelababy fotóin leginkább elegáns dekoltázsa és kecses vállvonala kerül előtérbe, ami hangsúlyozza nőies íveit.