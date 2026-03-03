A kínai szupermodell, Angelababy akár egy drága porcelánbaba, törékeny és elérhetetlennek tűnik – lenyűgöző képgaléria

Szépsége porcelánszerűen finom, mégis feltűnően nőies. Angelababy tekintete egyszerre ártatlan és tudatosan csábító, mosolya pedig lágy, de figyelem- és vágykeltő.
Angelababy, Hongkongban élő modell, színésznő és énekesnő, aki a divatvilágból érkezve vált Ázsia egyik legismertebb képernyős sztárjává. Nagyszabású filmprodukciókban és televíziós műsorokban is szerepelt, miközben nemzetközi márkák arca lett.
Angelababy fotóin leginkább elegáns dekoltázsa és kecses vállvonala kerül előtérbe, ami hangsúlyozza nőies íveit.
