Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump bejelentette azt, amitől az egész világ rettegett

Fontos

Irán sokkoló üzenetet közölt – mindenki veszélyben

modell

A kínai szupermodell, Angelababy akár egy drága porcelánbaba, törékeny és elérhetetlennek tűnik – lenyűgöző képgaléria

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szépsége porcelánszerűen finom, mégis feltűnően nőies. Angelababy tekintete egyszerre ártatlan és tudatosan csábító, mosolya pedig lágy, de figyelem- és vágykeltő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
modellénekesnőhongkongszínésznő

Angelababy, Hongkongban élő modell, színésznő és énekesnő, aki a divatvilágból érkezve vált Ázsia egyik legismertebb képernyős sztárjává. Nagyszabású filmprodukciókban és televíziós műsorokban is szerepelt, miközben nemzetközi márkák arca lett.

Angelababy
Angelababy, színésznő, modell, énekesnő
Fotó: Yonhap News / Northfoto

Angelababy fotóin leginkább elegáns dekoltázsa és kecses vállvonala kerül előtérbe, ami hangsúlyozza nőies íveit.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!