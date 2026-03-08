Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
japán

A japán kebelcsoda, Anna Sawai megmutatja brutálisan dögös oldalát – szexi galéria

5 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vékony dereka és feszes tartása elegáns arányt teremt, miközben ajkain ott bujkál egy visszafogott, mégis tudatos csábítás. Anna Sawai esetében a vonzerő nem játék – inkább fegyelmezett intenzitás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
japánénekesnőszínésznő

Anna Sawai japán színésznő és énekesnő, aki nemzetközi filmes és streaming-produkciókban vált ismertté. Pályáját zenei projektekben kezdte, majd komplex, erős női karakterek megformálásával hívta fel magára a figyelmet.

Anna Sawai
Anna Sawai, színésznő
Fotó: Jeffrey Mayer

Anna Sawai, ahogy ritkán látni – merész válogatás a galériánkban:

1 2 3
... 14
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!