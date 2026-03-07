Hosszú lábak, csodás keblek - Behati Prinsloo, a namíbiai szupermodell mindent visz, mutatjuk a képeit

A szépsége játékos és ösztönös. Nem a klasszikus, távolságtartó modell típus. Behati Prinsloo inkább az a nő, aki mosolyával és laza magabiztosságával húzza be a tekintetet.
Behati Prinsloo namíbiai születésű nemzetközi szupermodell, aki a világ vezető divatházainak kifutóin és kampányaiban vált ismertté. Karrierjét energikus jelenlét, könnyed profizmus és ikonikus kifutós megjelenések alapozták meg. A divatipar egyik meghatározó arca lett a 2010-es években.
Íme Behati Prinsloo dögös galériája:
