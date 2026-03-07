Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Olvassa el!

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

szupermodell

Hosszú lábak, csodás keblek - Behati Prinsloo, a namíbiai szupermodell mindent visz, mutatjuk a képeit

23 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szépsége játékos és ösztönös. Nem a klasszikus, távolságtartó modell típus. Behati Prinsloo inkább az a nő, aki mosolyával és laza magabiztosságával húzza be a tekintetet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szupermodellNamíbiadivatházkifutó

Behati Prinsloo namíbiai születésű nemzetközi szupermodell, aki a világ vezető divatházainak kifutóin és kampányaiban vált ismertté. Karrierjét energikus jelenlét, könnyed profizmus és ikonikus kifutós megjelenések alapozták meg. A divatipar egyik meghatározó arca lett a 2010-es években.

Behati Prinsloo
Behati Prinsloo, modell
Fotó: Jeffrey Mayer

Íme Behati Prinsloo dögös galériája:

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!