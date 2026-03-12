A hollywoodi sztár, Billie Lourd dögös tekintetével és bikinis képeivel csábít el- mutatjuk a fotóit

Szépsége nem a klasszikus hollywoodi receptet követi – inkább különös, kissé titokzatos. Billie Lourd nagy, világos szemei egyszerre játékosak és elgondolkodtatók, mosolya finoman csibészes. Arca lágy vonású, mégis karakteres, amit a minimalista smink még inkább kiemel.

Billie Lourd amerikai színésznő, aki filmszerepeivel és sorozatalakításaival vált ismertté. Karakteres jelenléte, finoman ironikus játékstílusa és egyedi megjelenése különleges színt visz a kortárs hollywoodi mezőnybe. Billie Lourd, színésznő

Fotó: Leonardo Ramirez Billie Lourd galériáját finom elegancia, rejtett feszültség jellemzi. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Billie Lourd (@praisethelourd) által megosztott bejegyzés

