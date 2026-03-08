Hírlevél
london

Eladják London ikonikus piros buszait: véget ér egy korszak – galéria

1 órája
Kalapács alá kerül az utolsó öt, 1960-ban gyártott Routemaster emeletes busz Londonban. A város egyik legismertebb jelképének számító piros járművek évtizedeken át szolgálták a brit fővárost, és utasok millióit szállították nap mint nap.
A legendás buszokat a Associated Equipment Company építette kifejezetten London közlekedési hálózatára szabva. A típus robusztus felépítésével, jellegzetes nyitott hátsó peronjával és időtálló formatervezésével vált a város arculatának meghatározó elemévé.

Fotó: Northfoto/SWNS

A járműveket a Transport for London (TfL) üzemeltette évtizedeken keresztül. A 2000-es évek elején a legtöbb Routemastert kivonták a menetrend szerinti forgalomból, bár néhány példány továbbra is közlekedett turisztikai, úgynevezett örökségjáratokon, hogy a látogatók átélhessék a klasszikus londoni buszozás élményét.

Most azonban az utolsó öt, még a TfL tulajdonában lévő 1960-as példány is új gazdára vár egy árverésen. A szakértők szerint a különleges történelmi értékkel bíró buszok komoly érdeklődésre számíthatnak gyűjtők és közlekedéstörténeti rajongók körében.

A Routemaster nem csupán egy közlekedési eszköz volt, hanem London egyik ikonja – egy korszak jelképe, amely most végleg lezárul.

 

