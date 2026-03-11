Finoman buja, mégis lehengerlő – a színésznő, Chandler Kinney legérzékibb fotói

Fotóin a nőiesség és az energia egyszerre jelenik meg. Chandler Kinney arca karakteres, tekintete élő és figyelemfelkeltő, mosolyában pedig ott van az a fajta játékos csábítás, amitől a képek azonnal működni kezdenek.

Vágólapra másolva!

Chandler Kinney amerikai színésznő és táncos, aki fiatalon kezdte pályáját televíziós sorozatokban, majd a Halálos fegyver című szériával vált szélesebb körben ismertté. Chandler Kinney, színésznő

Fotó: Kay Blake Chandler Kinney táncos múltja és erős kamera-jelenléte a fotókon is látványosan érvényesül. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Chandler Kinney (@chandlerlkinney) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!