színésznő

Finoman buja, mégis lehengerlő – a színésznő, Chandler Kinney legérzékibb fotói

Fotóin a nőiesség és az energia egyszerre jelenik meg. Chandler Kinney arca karakteres, tekintete élő és figyelemfelkeltő, mosolyában pedig ott van az a fajta játékos csábítás, amitől a képek azonnal működni kezdenek.
színésznő

Chandler Kinney amerikai színésznő és táncos, aki fiatalon kezdte pályáját televíziós sorozatokban, majd a Halálos fegyver című szériával vált szélesebb körben ismertté. 

Chandler Kinney
Chandler Kinney, színésznő
Fotó: Kay Blake

Chandler Kinney táncos múltja és erős kamera-jelenléte a fotókon is látványosan érvényesül.

