Csobbanás a múltba: így hűsöltek a pestiek a város legszebb szökőkútjainál

Budapest és a víz kapcsolata nemcsak a Dunáról vagy a gyógyfürdőkről szól, hanem azokról a látványos szökőkutakról is, amelyek évtizedek óta meghatározzák a terek arculatát. A Fortepan fotóit böngészve megelevenedik a múlt: látjuk az elegánsan felöltözött társaságot, amint egy díszes szökőkút előtt üldögélnek, a kánikulában a vízpermetet élvező járókelőket és olyan építményeket is, amelyek ma már csak a fényképeken léteznek.

A Blaha Lujza téri gombaszökőkút az 1960-as évek közepe óta a tér egyik legfontosabb szimbóluma és találkozóhelye volt. Az 1966-os aluljáró-építéshez kapcsolódva alakították ki, és évtizedeken át az arra járók egyik legkedvesebb látványossága volt.

Az Örs vezér téri Sugár üzletközpont belső szökőkútja a 80-as évek elején a modern, „nyugatias” vásárlási élmény részét képezte. Az 1980 novemberében megnyílt áruház központi, fedett terében álló medence és a benne csobogó víz nemcsak esztétikai elem volt, hanem a bevásárlóközpont találkozópontjaként is szolgált, ahol a korabeli reklámok hangulatát idéző belső kerengő és lépcsősorok vették körül.

Budapest szökőkútjai az évtizedek alatt sokat változtak – egyesek eltűntek, mások modern formát öltöttek –, de közös pontként ma is a városi élet meghatározó találkozóhelyei maradtak.