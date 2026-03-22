Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

budapesten

Csobbanás a múltba: így hűsöltek a pestiek a város legszebb szökőkútjainál

42 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Március 22-én a Víz Világnapját ünnepeljük, ami Budapesten elválaszthatatlan a tereinket díszítő, nosztalgikus szökőkutaktól. Legyen szó a Margit-sziget zenélő csodájáról, vagy Makrisz Agamemnon Sellő-szobráról a Moszkva tér közepén, vagy a háborúban elpusztult városligeti remekművekről, ezek az építmények generációk számára jelentették a találkozási pontot és a felfrissülést a forró nyári napokon. A Fortepan páratlan fotóarchívumának segítségével most időutazásra hívjuk olvasóinkat: galériánkban tizenegy olyan budapesti helyszínt mutatunk be, ahol a víz és a történelem összeér. Nézze meg, hogyan festettek fővárosunk legszebb vízi díszei az elmúlt évszázadban!
Link másolása
Vágólapra másolva!
budapestenfortepanvíz világnapmargitszigetenvíz

Magyarország, Budapest V. Haris köz, Haris-bazár. A felvétel 1880-1890 között készült. A kép forrását kérjük így adja meg: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.06.045 Év 1900 Képszám 82306 Fotó adományozó Budapest Fővá
Millenniumi kiállítás: Vajdahunyad vára, a történelmi főcsoport gótikus épületeggyütese. Balra az Apostolok tornya és a Hunyadi-loggia, előtérben a Pozsonyi kút. A felvétel 1896-ban készült. A kép forrását kérjük így adja meg: Fortepan / Budapest Főváros
Leírás Magyarország, Budapest VIII. Kálvin tér, Danubius-kút. Balra Baross utcánál az Első Pesti Hazai Takarékpénztár épülete, jobbra az Üllői út torkolata. Év 1904 Képszám 27635 Fotó adományozó Schoch Frigyes Kulcsszavak szökőkút, villamos, gyógyszertár,
Magyarország, Budapest XIV., Városliget a felvétel a Sió tündér regéje szoborcsoport és szökőkút előtt készült. Év 1939 Képszám 264324 Fotó adományozó Nagy István Szerző Nagy József Kulcsszavak kalap, aktatáska, retikül, Budapest, csoportkép Kulcsszó hoz
Leírás Magyarország, Budapest VII. Baross tér. A toronysapkás épület a Fiumei úti sarokház. Év 1939 Képszám 117861 Fotó adományozó Glázer Attila Kulcsszavak
Magyarország, Budapest XIV., Budapest VI., Városliget szemben az Ötvenhatosok tere (Sztálin tér), Sztálin szobor, háttérben a MÉMOSZ (Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetsége) székháza. Év 1955 Képszám 23857 Fotó adományozó Pálfi Balázs Kulcs
Magyarország, Budapest, Margitsziget Zenélő kút. Év 1957 Képszám 30230 Fotó adományozó Németh Tamás Kulcsszavak műemlék
Magyarország, Budapest XIV. Örs vezér tere. Év 1975 Képszám 141326 Fotó adományozó Hlatky Katalin-Főkert Kulcsszavak Budapest, szökőkút, pad
Leírás Magyarország, Budapest II. Széll Kálmán (Moszkva) tér, szemben a Dékán utca. Év 1982 Képszám 188452 Fotó adományozó Fortepan/Album040 Kulcsszavak Budapest
Leírás Magyarország, Budapest VIII. Blaha Lujza tér. Év 1977 Képszám 9591 Fotó adományozó Fortepan Kulcsszavak szökőkút, óra, utcakép, életkép, villamos, Budapest
Magyarország, Budapest XIV. Örs vezér tere, Sugár Üzletközpont. Év 1983 Képszám 67041 Fotó adományozó Magyar Rendőr Kulcsszavak Budapest, Sugár Üzletközpont
Galéria: Budapest eltűnt szökőkútjai
1/11
Haris köz, Haris-bazár. A felvétel 1880-1890 között készült

 

Budapest és a víz kapcsolata nemcsak a Dunáról vagy a gyógyfürdőkről szól, hanem azokról a látványos szökőkutakról is, amelyek évtizedek óta meghatározzák a terek arculatát. A Fortepan fotóit böngészve megelevenedik a múlt: látjuk az elegánsan felöltözött társaságot, amint egy díszes szökőkút előtt üldögélnek, a kánikulában a vízpermetet élvező járókelőket és olyan építményeket is, amelyek ma már csak a fényképeken léteznek.

A Blaha Lujza téri gombaszökőkút az 1960-as évek közepe óta a tér egyik legfontosabb szimbóluma és találkozóhelye volt. Az 1966-os aluljáró-építéshez kapcsolódva alakították ki, és évtizedeken át az arra járók egyik legkedvesebb látványossága volt.

Az Örs vezér téri Sugár üzletközpont belső szökőkútja a 80-as évek elején a modern, „nyugatias” vásárlási élmény részét képezte. Az 1980 novemberében megnyílt áruház központi, fedett terében álló medence és a benne csobogó víz nemcsak esztétikai elem volt, hanem a bevásárlóközpont találkozópontjaként is szolgált, ahol a korabeli reklámok hangulatát idéző belső kerengő és lépcsősorok vették körül.

Budapest szökőkútjai az évtizedek alatt sokat változtak – egyesek eltűntek, mások modern formát öltöttek –, de közös pontként ma is a városi élet meghatározó találkozóhelyei maradtak.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!