Kylie Minogue testvére, Danii szemérmetlenül kirakta a melleit - brutál galéria

Finoman ívelt arca, ragyogó mosolya és hangsúlyos ajkai azonnal fókuszba kerülnek. Dannii Minogue alakja nőies és arányos, vonalai lágyak, mégis határozottak. Amikor mélyebb dekoltázst vagy testhez simuló szabást választ, azt magabiztosan viseli.
Dannii Minogue ausztrál énekesnő, dalszerző és televíziós személyiség, aki a ’90-es évektől épít nemzetközi karriert. Pop- és tánczenei slágerei mellett tehetségkutató műsorok zsűritagjaként is ismertté vált. Karrierjét stílusérzék, színpadi rutin és folyamatos megújulás jellemzi.
Dannii Minogue
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!