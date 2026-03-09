Hírlevél
énekesnő

Kylie Minogue testvére, Danii szemérmetlenül kirakta a melleit - brutál galéria

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
Finoman ívelt arca, ragyogó mosolya és hangsúlyos ajkai azonnal fókuszba kerülnek. Dannii Minogue alakja nőies és arányos, vonalai lágyak, mégis határozottak. Amikor mélyebb dekoltázst vagy testhez simuló szabást választ, azt magabiztosan viseli.
énekesnőtelevíziósdalszerzőausztrál

Dannii Minogue ausztrál énekesnő, dalszerző és televíziós személyiség, aki a ’90-es évektől épít nemzetközi karriert. Pop- és tánczenei slágerei mellett tehetségkutató műsorok zsűritagjaként is ismertté vált. Karrierjét stílusérzék, színpadi rutin és folyamatos megújulás jellemzi.

Dannii Minogue, énekesnő
Dannii Minogue, 
Fotó: Terry Scott / Northfoto

